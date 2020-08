Katso video: Rönnskärin majakka on nähnyt monet sodat – suljetulla saarella on myös yllättävä merkitys MTV:n Mika Tommolalle

Majakka on selvinnyt lukuisista sodista, joiden aikana se on joutunut muun muassa pommituksen ja polttamisen kohteeksi. MTV Uutisten toimittaja Mika Tommola tutustui majakkaan Pekka Väisäsen johdolla.

Suomen Majakkaseuran aktiivina toimiva Väisänen kertoo, että majakka on tasan 220 vuotta vanha. Saari, jolla majakka sijaitsee, on puolustusvoimien hallussa, joten maihinnousu saarelle ilman lupaa on kielletty.