Katso video: Prinssi Harry on mestarisurffaaja!

Ammattisurffaaja Raimana Van Bastolaer julkaisi 16. lokakuuta Instagramissa videon, jossa prinssi Harry , 40, esittelee vaikuttavia surffaustaitojaan. Van Bastolaer kertoi, että he olivat surffaamassa Kelly Slaterin Surf Ranchilla, joka on kuin keinotekoinen aaltolaitos Lemooressa, Kaliforniassa.

Harry ja Meghan ovat aiemmin tavanneet ryhmiä, jotka käyttävät surffausta mielenterveyden edistämiseksi. He tutustuivat Waves for Change -järjestön työhön Etelä-Afrikan Kapkaupungissa kuninkaallisen kiertomatkansa aikana vuonna 2019 ja saivat tietää lisää OneWavesta vieraillessaan Syndeyn Bondi Beachilla Australiassa kuninkaallisen kiertomatkansa aikana vuonna 2018. OneWave on voittoa tavoittelematon surffausyhteisö, joka lisää tietoisuutta mielenterveydestä surffauksen kautta.