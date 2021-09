Presidentti Niinistö YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa: "Elämme yhä koronan varjossa"

Niinistön puhe alkoi hieman aikataulusta myöhässä eli noin kello 23.50 Suomen aikaa.

Niinistö muistutti puheessaan, että koronaviruspandemia on yhä maailmanlaajuinen ongelma, eikä se välttämättä jää viimeiseksi.

– Vaikka koronaviruspandemian alkamisesta on kulunut jo yli puolitoista vuotta, elämme yhä sen varjossa. Nyt useissa maissa on jo onneksi alkanut näkyä hieman valoa tunnelin päässä. Meidän tulisi kuitenkin vastustaa kiusausta ajatella terveysturvallisuutta vain kansalliselta pohjalta, Niinistö sanoi.

– Meidän on toimittava maailmanlaajuisesti myös, jotta olisimme paremmin varautuneita tuleviin pandioihin. On korkea aika ottaa konkreettisia askelia yhteisen terveysturvallisuutemme parantamiseksi myös sen jälkeen, kun nykyiset haasteet on selätetty, Niinistö jatkoi.

Ympäristön tila herättää huolta ja Niinistö odottaisi yhtä kovia toimia planeettamme hyvinvoinnin eteen kuin mitä on tehty pandemiankin eteen.

– Pandemia on osoittanut meille, että kun huoli on tarpeeksi suuri, pystymme ennennäkemättömiin suorituksiin. Hyvin lyhyessä ajassa olemme kaikki muuttaneet käyttäytymistämme paljon äärimmäisemmin keinoin kuin olisimme voineet koskaan aiemmin kuvitellakaan. Mikä olisi riittävä varoitusmerkki, joka saisi meidät tekemään saman planeettamme terveyden eteen? Niinistö kysyi.

– YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda 2030:n, Pariisin ilmastosopimuksen sekä Biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksen myötä meillä on jo runsaasti asiakirjoja ja tiekarttoja, joihin nojata. Mutta puhe ei yksin riitä. Meidän on ryhdyttävä toimiin, ja toiminnan aika on nyt, hän jatkoi.

Niinistö myös muistutti, että ympäristön suhteen kello tikittää jo ja toimilla on kiire.

– Nopeasti etenevän luontokadon tulisi jo yksinään aiheuttaa välitöntä maailmanlaajuista huolta. Lisäksi tiedämme, että ilmastonmuutos etenee jopa nopeammin kuin aiemmin kuvittelimme. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n mukaan 1,5 asteen nousu maapallon lämpötilassa toteutuu todennäköisesti jo 2030-luvun alkupuolella. Ei ole liioiteltua todeta, että meillä on edessämme maailmanlaajuinen ilmastohätätila.

Afganistanin kauhistuttavaa tilannetta on seurattu loppukesästä lähtien, kun Yhdysvallat päätti vetää joukkonsa pois maasta. Niinistö otti tilanteen myös osaksi omaa puhettaan.

– Viimeaikaiset dramaattiset tapahtumat Afganistanissa ovat jälleen kerran muistuttaneet meitä siitä, kuinka hauraita rauha ja turvallisuus ovat. Afganistanissa on valtavat humanitaariset tarpeet, ja on äärimmäisen tärkeää, että teemme yhteistyötä taataksemme humanitaarisen avun perille menon maan väestölle.

– Tässä prosessissa maahan jäävillä YK-järjestöillä on oleellinen roolinsa. Ja tavoite, josta kansainvälisen yhteisön on pidettävä ehdottomasti kiinni, on tämä: Afganistanin naisia ja tyttöjä ei saa unohtaa tai häivyttää näkymättömiin.