Katso, mitä tapahtui uutisrintamalla yöllä: Trump harkitsee poliittisesti kokematonta vävyään Valkoisen talon kansliapäälliköksi – Isis pitää Strasbourgin ampujaa sotilaanaan

Kushner on yksi Valkoisen talon neuvonantajista. Hänellä ei ole mitään poliittista kokemusta ennen Trumpin presidenttikautta. Hän on naimisissa Trumpin tyttären Ivanka Trumpin kanssa.

WSJ: Syyttäjä tutkii epäilyjä Trumpin virkaanastujaisvarojen väärinkäytöstä



Syyttäjä ei ole vahvistanut Wall Street Journalin väitteitä. Trumpin virkaanastujaiskomitea on kiistänyt väitteet.

Äärijärjestö Isis: Strasbourgin ampuja on yksi sen sotilaista



Äärijärjestö Isis kertoo propagandatoimistonsa välityksellä, että Strasbourgin ampuja on yksi sen sotilaista. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet väitettä.

Ranskan sisäministeri vahvisti aiemmin poliisilähteiden medialle antamat tiedot, että poliisi on ampunut Strasbourgin iskusta epäillyn 29-vuotiaan miehen.

Neudorf sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Strasbourgin keskustasta, jossa 29-vuotiaan miehen epäillään avanneen tulen joulumarkkinoiden lähellä tiistaina. Ampumisessa kuoli kolme ihmistä ja lisäksi yksi haavoittuneista on julistettu aivokuolleeksi. Loukkaantuneita on 12.

Helsinkiläisen koulun ex-opettaja tuomiolla – syytetään useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä



Syytteet liittyvät tapahtumiin vuosina 2013–2017. Niitä on käsitelty oikeudessa ilman yleisöä.

Hyväksikäytöistä epäilty opettaja on Svenska Ylen tietojen mukaan ollut poissa opetustyöstä viime vuoden huhtikuusta lähtien, jolloin poliisi alkoi tutkia rikosepäilyjä.

Karhuryhmän poliisin epäillään huijanneen Helsingin poliisilta 150 000 euroa



Karhuryhmän ylikonstaapelin epäillään erehdyttäneen vääränsisältöisillä laskuilla Helsingin poliisia maksamaan 150 000 euroa. Eläkkeellä olevan ylikonstaapelin syytteitä muun muassa törkeästä petoksesta, törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja ampuma-aserikoksesta on määrä käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tänään.

Poliisi järjestää maratonin rattijuoppojen valvonnassa



Poliisi aloittaa tänään iltapäivällä kello kahdelta vuorokauden mittaisen rattijuopumusvalvontamaratonin. Tarkoituksena on tehdä tehokasta ja kattavaa rattijuopumusvalvontaa erityisesti illalla ja yöllä.

Rattijuopumusvalvontaa järjestetään nyt, koska rattijuopumustehtävien ja -rikosten määrä on suurimmillaan marras-joulukuun viikonloppuöinä. Myös alkoholionnettomuuksia tapahtuu erityisesti tähän aikaan vuodesta.

Maaseudun Tulevaisuus: Vihreiden Pekka Haavisto ei sulje perussuomalaisia pois hallitusyhteistyöstä



Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ei sulje pois hallitusyhteistyötä Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Hän muistuttaa, että eduskuntavaaleihin on vielä aikaa, ja puolueiden linjaukset saattavat muuttua.

May ei saanut Brysselistä uutta kotiin vietävää



Pääministeri Theresa May kertoi muille EU-maille vaikeudestaan saada erosopimusta läpi maan parlamentissa. EU-maat julkaisivat torstai-iltana kirjalliset loppupäätelmät, joissa ne kertaavat erosopimuksen periaatteita.

EU-johtajat vaativat Venäjää vapauttamaan ukrainalaiset merimiehet



EU-maat ilmaisivat vakavan huolensa tilanteen eskaloitumisesta Kertshinsalmessa ja Asovanmerellä ja sen, että Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta.

Aborttilain muutos etenee Irlannissa – parlamentti hyväksyi lakialoitteen



Irlannin parlamentti on hyväksynyt lakialoitteen, joka sallii abortin. Seuraavaksi laki etenee presidentin allekirjoitettavaksi.

BBC:n mukaan lakiuudistuksen myötä abortti on sallittu 12 raskausviikolle asti, jos sikiöllä on hengenvaarallinen poikkeavuus tai jos äidin fyysinen terveys tai mielenterveys on vaakalaudalla. (Lähde: AFP)