Katso: José Mourinho tutustui Töölön stadioniin – tyrmäsi HJK:n kotikentän: "Se ei ole jalkapalloa"

Pääkuvan video: AS Roma ja päävalmentaja José Mourinho ottivat tuntumaa Töölön stadionin nurmeen keskiviikkoiltana.

– En halua itkeä. Ei ole hyötyä itkeä. Tiedämme, että meidän on voitettava tämä ottelu. Mutta jos haluat mielipiteeni: tekonurmella pelaaminen on kokonaan toinen laji. Se ei ole jalkapalloa. Se muuttaa niin paljon teknisellä tasolla, ei niinkään taktisella. Pelaajat kärsivät siitä teknisellä tasolla, Mourinho vastasi.

AS Roma hävisi viime vuonna molemmat ottelunsa tekonurmialustalla.

– Tietenkin se on etu sille joukkueelle, joka on tottunut pelaamaan sillä. Tietenkin se on haitaksi niille joukkueille, jotka eivät ole tottuneet siihen.