José Mourinho turvautui äärimmäisiin erikoistoimiin ison finaalin alla

Corriere dello Sport uutisoi Mourinhon aloittaneen erityistoimet maanantaina. Vain välttämättömällä henkilökunnalla, kuten lääkäreillä on lehden tietojen mukaan ollut pääsy harjoituskeskukseen tämän viikon aikana.

Erityistoimien tarkoituksena on, että Mourinhon taktiset suunnitelmat ennen ottelua säilyisivät salaisina. Roma-luotsi ei halua pelisuunnitelmansa vuotavan kenenkään ulkopuolisen silmille.

Mourinho, 60, on voittanut urallaan useita mestaruuksia ja titteleitä valmentaessaan Chelsean, Real Madridin ja Internazionalen kaltaisia huippuseuroja. Menestynyt valmentaja ei halua kuitenkaan peilata historiaansa tulevan finaalin lähestyessä.

– En ajattele tällaisissa tilanteissa paljoakaan, mitä olen voittanut urallani. Menneisyys on edelleen siellä, eikä sitä voi poistaa. Minä katson aina tulevaisuuteen, Mourinho kommentoi Sky Sportsille.

– Me teemme päivittäin kovasti töitä rakentaaksemme historiaa Romassa ja kaksi paikkaa eurofinaaleissa on jotakin, mistä vain suuret seurat upealla historialla voivat puhua. Se on menestyksellemme hyvin tärkeää.