Katolta ihmisen päälle putoava lumikuorma voi johtaa rikossyytteeseen kuolemantuottamuksesta: "Riski on kaikkein suurin kaupungin keskustassa"

MTV Uutisten haastattelema Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa, että erityistä huolellisuutta on noudatettava korkeiden kiinteistöjen osalta, joiden välittömässä läheisyydessä on jalkakäytävä.

Suomessa lumikuorman putoamiseen liittyvät tapaukset, joista on seurannut kuolemantuottamussyytteitä, ovat kaikki tapahtuneet kerrostalojen edustalla.

– Riski on kaikkein suurin kaupunkien keskustoissa. Tällöin lumi pääsee usein putoamaan hyvin korkealta ja kuorma on painava, Pynnönen toteaa.

– Vaara on usein sellaisen talon edustalla, missä on vierellä jalkakäytävä. Silloin kun vieressä on kulkuväylä, kiinteistön omistajalta edellytetään vielä enemmän. Täytyy olla huolellinen ja tehdä sellainen ratkaisu, ettei vaara pääse syntymään. Silloin kysymykseen tulevat puomit ja varoituskyltit, hän jatkaa.