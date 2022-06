Katie Holmes esitteli muusikkomiesystävänsä tyttärelleen Surille

Näyttelijä Katie Holmesin , 43, uudehko miesystävä, muusikko Bobby Wooten III, 33, on tutustunut jo Holmesin lähipiiriin ja tavannut tämän 16-vuotiaan tyttären, Suri Cruisen , lähde kertoi People-lehdelle. Suri on tytär Holmesin ex-avioliitosta näyttelijä Tom Cruisen kanssa.

Holmes ja Wooten saivat romanssihuhut liikkeelle, kun heidän nähtiin suutelevan ja pitelevän kädestä kävelyllä 28. huhtikuuta Central Parkissa, New Yorkissa.

– Katie pitää hauskaa Bobbyn kanssa. Hän on erittäin kiltti ja onnellinen. Hän saa Katien nauramaan, lähde kertoi.

/All Over Press

/All Over Press

Kuukausi tämän jälkeen pari nähtiin yhdessä punaisella matolla 26. toukokuuta The Mothin 25-vuotisjuhlagaalassa Spring Studiosissa, New Yorkissa. Wooten luovutti tuolloin yhteistyökumppanilleen, säveltäjä David Byrnelle, palkinnon.

Aiemmin tässä kuussa Holmes ja Wooten tulivat yhdessä Tribecan elokuvajuhlille, jossa Alone Together -elokuva sai ensi-iltansa. Holmes on käsikirjoittanut ja ohjannut elokuvan ja myös näytteli siinä.