Valtava tietovuoto: Ecuadorilaisten tiedot ovat voineet päätyä vääriin käsiin – koko väestön dataa säilytettiin suojaamattomalla pilvipalvelimella Miamissa

Palvelimen omistaa ecuadorilainen konsultti- ja analytiikkayritys Novaestrat. Palvelimelta on voinut päästä helposti käsiksi useisiin henkilötietoihin.

Myös ihmisten taloustietoja kuten tili- ja luottotietoja on voinut päätyä vääriin käsiin. Tapauksesta uutisoivat muun muassa CNN ja BBC .

Selvityksen perusteella vuoto koskee yli 20 miljoonaa ihmistä, joista 7 miljoonaa on alaikäisiä. Mukana on myös kuolleiden ihmisten tietoja, sillä Ecuadorin väkiluku on tällä hetkellä noin 16,5 miljoonaa.