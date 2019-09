Kasvisruuan suosio jatkaa kasvuaan Suomessa – jo puoli miljoonaa suomalaista on luopunut punaisesta lihasta

– Syitä on varmaan monia. Yksi ehkä se, että me suomalaiset olemme tottuneita käyttämään kauraa ja kaura taipuu moneksi. Kaura on meille tuttu ja turvallinen, jokapäiväinen raaka-aine, selittää Fazer Yosan brändi- ja kategoriajohtaja Tiia Antila kauran suosiota.