Yli 40 vuotta vanhaa liikennemerkkiä ei vieläkään ymmärretä – pysäköinnintarkastaja vääntää nyt rautalangasta

Syynä pysäköintivirhemaksuihin on pysäköintikieltoalue, josta kerrotaan liikennemerkillä, jossa pyöreä pysäköintikieltomerkki on keltaista neliskanttista pohjaa vasten. Merkki on ollut Suomessa käytössä yli 40 vuotta, joten mistään uudesta asiasta ei ole kyse.