Käsien lisäksi myös kasvoja ja kohtuja pystytään siirtämään ihmiseltä toiselle

Tiede on mahdollistanut sen, että sydämen ja maksan lisäksi nyt voi siirtää myös toimivia kohtuja, käsiä ja jopa kasvoja.

Keskiviikkona uutisoitiin, miten Suomessa on tehty ensimmäistä kertaa kädensiirto. Operaatio tehtiin Meilahden siltasairaalassa marraskuussa ja se kesti noin 17 tuntia. Operaatioon oli valmistauduttu usean vuoden ajan.

Vaikka operaatio oli ensimmäinen Suomessa, maailmalla kehonosien ja elinten siirroissa on tehty hätkähdyttäviäkin edistysaskelia.

Ensimmäinen kädensiirto tehtiin Ranskassa jo vuonna 1998.

Länsimaissa on tehty yhteensä vajaa 200 kehonosasiirrettä, joista noin 120 on ollut kädensiirtoja. Kädensiirto tehdään yleensä potilaalle, joka on menettänyt kummankin kätensä.

Maailmalla käden ja yläraajojen siirtoja on tehty ranteen, kyynärvarren ja olkavarren tasolle.

Yhdysvalloissa yleisimmin siirrettyjä elimiä ovat munuaiset, maksa, sydän ja keuhkot. Yhdysvalloissa yleisimmin siirrettyjä kudoksia puolestaan ovat luut, jänteet, nivelsiteet, iho, sydänläpät, verisuonet ja sarveiskalvo.

UChicago Medicine -julkaisun mukaan keuhkot ovat vaikeimmin siirrettävistä elimistä, koska ne ovat erittäin alttiita infektioille luovuttajan elämän loppuvaiheessa. Ne voivat vaurioitua, kun niitä otetaan talteen luovuttajasta, tai ne voivat romahtaa, kun kirurgit alkavat tuulettaa niitä siirron jälkeen.

Kasvojensiirtojen mahdollisuudet

Elinsiirrot ovat kulkeneet pitkän matkan. Munuainen oli ensimmäinen ihmisen elin, joka siirrettiin onnistuneesti vuonna 1954.

Maksa-, sydän- ja haimansiirrot tehtiin onnistuneesti 1960-luvun lopulla, ja keuhko- ja suolistoelinten siirrot aloitettiin 1980-luvulla.

Nykyisin on mahdollista siirtää myös toimivia kohtuja, käsiä ja jopa kasvoja ihmiseltä toiselle. Vuoteen 2023 mennessä oli tehty yli 100 kohdunsiirtoa maailmanlaajuisesti.

Ensimmäinen osittainen kasvojensiirto tehtiin vuonna 2005 ranskalaiselle Isabelle Dinoire -nimiselle naiselle.

Yhdysvaltalainen NYU Langonen sairaalan kirurginen tiimi suoritti toukokuussa 2023 maailman ensimmäisen koko silmän ja kasvojen osittaisen siirron 46-vuotiaalle sotaveteraani Aaron Jamesille, joka oli selvinnyt sähkötapaturmasta työpaikalla.

Yli vuosi myöhemmin James on toipunut merkittävästi ja palannut Arkansasissa normaaliarkeen. Asiasta uutisoi NYU Langone Health.

Vuonna 2017 yhdysvaltalaisesta Katie Stubblefieldistä tuli 21-vuotiaana nuorin kasvojensiirron saanut henkilö.

Stubblefield oli vain 18-vuotias, kun hän laittoi veljensä metsästyskiväärin piipun leukansa alle ja painoi liipaisinta, minkä seurauksena hän menetti kasvonsa. Uudet kasvot tulivat huumeiden yliannostukseen kuolleelta Adrea Schneiderilta.

Aivosiirrot ihmisten välillä ovat LiveScience -julkaisun mukaan vielä kaukana toteuttamiskelpoisuudesta. Vaikka tekniset haasteet voitettaisiinkin, olisi jäljellä ratkaistavana vielä joukko eettisiä kysymyksiä.