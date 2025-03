Karu virhe paljastui: HSL on yli 10 vuoden ajan laskenut VR:n bonukset väärin

Bonuksiin liittyvä virhe tuli HSL:n mukaan ilmi alkuvuodesta. VR:lle asiasta kerrottiin maaliskuun alussa.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on vuosikausia maksanut VR:lle liian vähän yritysten välisessä lähijunaliikennesopimuksessa määriteltyjä bonuksia.

VR:lle maksamatta jääneissä rahasummissa on HSL:n ryhmäpäällikkö Kimmo Sinisalon mukaan kyse sopimuksen arvoon verrattuna marginaalisista summista.

– Vaikutus on tältä koko ajalta enintään joitain satoja tuhansia (euroja), mutta todennäköisemmin nettovaikutus on pienempi, hän sanoo STT:lle.

HSL:n liikenne-tulosalueen johtajan Johanna Wallinin mukaan virhe havaittiin tammikuun puolivälissä. Sen huomasivat bonusten laskennasta vastaavat asiantuntijat.

Wallinin mukaan virhe ei ole vaikuttanut vielä mitenkään bonusten maksamiseen VR:lle, koska taloudellisten vaikutusten selvittäminen on kesken. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan pieniä, hän sanoo STT:lle.

Puhutaanko kymmenistä tuhansista vai sadoista tuhansista euroista vai suuremmista luvuista?

– En osaa yhtään arvioida, hän vastaa.

Wallinin mukaan asiasta ei ole kerrottu HSL:n hallitukselle, koska taloudellisten vaikutusten selvittäminen on kesken.

Viitisentoista vuotta vanha virhe

VR:lle maksettaviin bonuksiin vaikuttava virhe on tapahtunut asiakastyytyväisyyden mittaamisessa.

VR voitti HSL:n lähijunaliikenteen tarjouskilpailun vuonna 2020 ja alkoi liikennöidä HSL:n lähijunia Helsingin seudulla kesällä 2021.

Ryhmäpäällikkö Sinisalon mukaan "taloudellisesti merkittävä kannustinjärjestelmä" on osa sopimusta. Siinä on useita suoritusmittareita, joihin liittyy sekä sanktioita että bonuksia. Yksi mittareista on asiakastyytyväisyys, jota HSL tutkii kyselytutkimuksella.

HSL tekee tutkimusta myös lähijunissa R, T, D ja Z, jotka eivät sisälly HSL:n ja VR:n väliseen sopimukseen. Niiden liikennöinnistä on sovittu VR:n sekä liikenne- ja viestintäministeriön välillä.

Wallinin mukaan näistä junista on kuitenkin kerätty dataa asiakastyytyväisyydestä siksi, että niissä voi HSL:n ja VR:n välisen lippuyhteistyösopimuksen vuoksi matkustaa HSL:n lipuilla.

VR:lle maksettaviin bonuksiin vaikuttavista tuloksista ei kuitenkaan ole eroteltu ministeriön ja VR:n väliseen sopimukseen kuuluvia junia, vaikka ne eivät kuulu HSL:n ja VR:n väliseen sopimukseen.

– Virhe ei niinkään ole ollut menetelmässä, vaan siinä, että sopimuspuolella olemme luulleet käyttävämme sellaista dataa, missä ei ole mukana näitä VR:n junia, Wallin sanoo.

– Käytännössä kyse on väärinkäsityksestä laskentaprosessissa ja siihen ei ole liittynyt minkäänlaista tarkoitusta pienentää kannusteiden määrää.

Virhe on Wallinin mukaan ollut mukana HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen käynnistämisestä eli vuodesta 2011 saakka.

Asiasta ei tiedotettu sisäisesti

Wallinin mukaan asian taustalla on myös menetelmämuutos, jossa asiakastyytyväisyystutkimusta on siirrytty tekemään paperikyselyn sijaan digitaalisesti.

– Menetelmämuutoksen vaikutusten arvioinnin yhteydessä myös tämä asia tuli ilmi. Tämän koko kokonaisuuden vaikutusten arviointi on edelleen kesken ja siksi emme ole tiedottaneet siitä toistaiseksi laajemmin sisäisesti.

VR:n kanssa tutkimuksen menetelmämuutoksesta on Wallinin mukaan käyty keskustelua viime keväästä alkaen.

– Sitten kun tämä asia (virhe) huomattiin, olemme 3.3. nostaneet VR:lle myös esiin, että olemme käyttäneet osin väärää dataa kannusteiden laskemiseen.

VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola viestitti STT:lle sähköpostitse yrityksen viestinnän kautta, että asiaa selvitetään yhdessä HSL:n kanssa.

– Valitettavasti emme kommentoi asiaa enempää, koska selvitys on vielä kesken, viestissä kirjoitetaan.