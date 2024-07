Karu paljastus Kylian Mbappén maskista

Mbappé, 25, on suoriutunut EM-kisoissa odotettua heikommin. Neljään otteluun on syntynyt vain yksi maali, joka tuli rangaistuspotkusta.

Mbappén pitämän maskin on sanottu vaikuttavan hänen pelaamiseensa. Muani on puolustanut joukkuetoverinsa heikkoa maalivirettä paljastamalla, miten vaikeaksi hän itse koki maskin pitämisen kokeiltuaan Mbappén suojavarustetta.

– Se on luonnollista hänelle. Hänellä on tämä lahja kantaa joukkuetta. Hän antaa ideoita ja neuvoja pelaajille. Hän on syntynyt tähän. Hän on syntynyt vetämään ryhmää ylöspäin, Muani kehuu.