Kartta paljastaa USA:n koronaepidemian koko karmeudessaan – nämä punaiset kohdat ovat suuri huoli

Aiemmin sivustolla oli nähtävissä vain koko maailman tilanne, mutta nyt tilastoa on laajennettu niin, että Yhdysvalloista on saatavilla tietoa laajemmin.

Yhdysvalloissa onkin raportoitu eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia maailmassa.

Alueet ja osavaltiot on merkattu huomioväreillä sen mukaan, kuinka rajusti covid 19-tauti on levinnyt. Tilastot kertovat lisäksi muun muassa niin sairaalapaikkojen ja tehohoitopaikkojen määriä.

New Yorkin osavaltio on koronan lujassa otteessa

Yhdysvaltain kartalta yksi alue eroaa selkeästi muista. Itärannikolla sijaitsevan New Yorkin osavaltion eri kaupunginosat pitävät kärkipaikkoja koronavirustartuntojen listalla.

Eniten virusta on havaittu Queensin alueella, jossa vahvistettuja tautitapauksia on yli 40 000. Koronakuolemia on puolestaan yli 2 700. Queensin kuolleisuusaste on täten vahvistettujen koronatapausten mukaan 6,69 prosenttia.

Turistien suosimalla Manhattanilla koronavirustartuntoja on vahvistettu selkeästi vähemmän, noin 17 000. Kuolemaan johtaneita koronatartuntoja on todettu yli 1 100, mikä nostaa Manhattanin kuolleisuusasteen korkeammalle kuin Queensin eli 6,98 prosenttiin.

Manhattanilla tehohoitopaikkoja on tilaston mukaan yhteensä 944.

Myös eteläiset osavaltiot helottavat kartalla punaisena

Georgian ja Louisianan osavaltioiden koronaluvut korostuvat John Hopkinsin yliopiston tilastoissa.

Suurin virusluku Georgian osavaltiosta löytyy Doughertyn piirikunnasta yli 1 400 tartunnalla. Virus on johtanut kuolemaan ainakin 98 tapauksessa.

Tehohoitopaikkoja Doughertyssa on tilaston mukaan yhteensä 50.

Louisianan New Orleansissa koronatartuntoja on puolestaan vahvistettu yli 6 100, joista kuolemaan on johtanut 339. Kuolleisuusaste on hieman alhaisempi kuin itärannikon pohjoisalueilla 5,51 prosentilla.

Tehohoitopaikkoja on huomattavasti enemmän kuin Georgian Doughertyssä, yhteensä 269.

Länsirannikolla kuolleisuusaste on matalampi

Tyynenmeren rannikolla sijaitsevien osavaltioiden luvut eroavat itärannikon luvuista.

Esimerkiksi Los Angelesin kaupungissa Kaliforniassa tautitapauksia on vahvistettu yli 13 000, mutta kuolleisuusaste on selkeästi pienempi kuin itärannikolla. Los Angelesin kuolleisuusaste on 4,48 prosenttia, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin Manhattanilla.

Tehohoitopaikkoja Los Angelesissa on tilastoitu olevan 2 352, mikä on 1 408 paikkaa enemmän kuin Manhattanilla.

Pohjoisella Tyynellämerellä sijaitsevalla Havaijin saariryhmällä koronavirustapauksia on vahvistettu yhteensä 578. Näistä kuolemaan on johtanut 10.

Honolulun saarella on tilastoitu olevan yhteensä 155 tehohoitopaikkaa ja saaren kuolleisuusaste on 1,56 prosenttia.