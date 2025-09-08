Kärpistä lähtenyt suomalaisvahti löysi töitä

1.04409263
Niclas Westerholm.Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 08.09.2025 11:19
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Kärppiä kolmella edelliskaudella edustanut maalivahti Niclas Westerholm hyppää pätkäsopimuksella Tshekin pääsarjaan.

Westerholm vahvistaa BK Mlada Boleslavin kassariosastoa kuukauden mittaisella sopimuksella. Joukkueella on stunttimiehen tarve, sillä maalivahti Vojtech Mokry loukkaantui viime viikolla.

– Syyskuussa pelataan käytännössä joka toinen päivä. Rasitusta on sekä henkisesti että fyysisesti. Kaikki seurat tarvitsevat kaksi sataprosenttisesti valmista maalivahtia. Sen takia meidän oli ratkaistava tilanne välittömästi, joukkueen urheilujohtaja Tomas Vlasak sanoo tiedotteessa.

28-vuotias Westerholm siirtyy ulkomaille ensimmäistä kertaa ammattilaisurallaan. Hän on pelannut SM-liigaa SaiPassa ja Kärpissä. Oulussa torjuja ei onnistunut viime kaudella parhaalla mahdollisella tavalla. Hän pelasi 18 ottelua ja otti pikkumustaa kiinni 88,1-prosenttisesti.

Lisää aiheesta:

SaiPa pestasi maalivahdin – torjui vielä viime kaudella NHL:ssäLiiga-seuran maalivahdin sopimus menossa purkuunJYPin maalinsuulle muutoksia – kokenut liigavahti saapuu pätkätyöläiseksiIlveksen tähtivahti siirtyy RuotsiinTPS nappasi lupaavan maalivahdin KHL:stä – ”Odotusarvo iso niin pelaajalla kuin seurallakin”KooKoolle NHL:ssä piipahtanut maalivahtivahvistus
JääkiekkoLiigaUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Jääkiekko