Kärpistä lähtenyt suomalaisvahti löysi töitä

Kärppiä kolmella edelliskaudella edustanut maalivahti Niclas Westerholm hyppää pätkäsopimuksella Tshekin pääsarjaan.

Westerholm vahvistaa BK Mlada Boleslavin kassariosastoa kuukauden mittaisella sopimuksella. Joukkueella on stunttimiehen tarve, sillä maalivahti Vojtech Mokry loukkaantui viime viikolla.

– Syyskuussa pelataan käytännössä joka toinen päivä. Rasitusta on sekä henkisesti että fyysisesti. Kaikki seurat tarvitsevat kaksi sataprosenttisesti valmista maalivahtia. Sen takia meidän oli ratkaistava tilanne välittömästi, joukkueen urheilujohtaja Tomas Vlasak sanoo tiedotteessa.

28-vuotias Westerholm siirtyy ulkomaille ensimmäistä kertaa ammattilaisurallaan. Hän on pelannut SM-liigaa SaiPassa ja Kärpissä. Oulussa torjuja ei onnistunut viime kaudella parhaalla mahdollisella tavalla. Hän pelasi 18 ottelua ja otti pikkumustaa kiinni 88,1-prosenttisesti.