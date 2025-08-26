Urheilu
Kärpät vältti talouskatastrofin

Julkaistu 26.08.2025 19:40

MTV URHEILU – STT

Oulun Kärpät -konserni pysyi viime tilikaudellaan vakavaraisena, vaikka Kärpät konttasi kotimaisessa jääkiekkoliigassa pahasti.

Kärpät jäi Liigassa ensi kertaa 2000-luvulla pudotuspelien ulkopuolelle. Lisäotteluiden karattua käsistä Kärpät-konserniin kohdistui taloudellista painetta. Tämä johti emoyhtiön liikevaihdon laskuun ja tappiolliseen liiketulokseen.

Kärppien emoyhtiön liikevaihto laski 2,0 miljoonaa euroa. Tapahtuma- ja ravintolaliiketoiminnat kasvattivat yhteenlaskettua liikevaihtoa 1,3 miljoonaa euroa ja saavuttivat positiiviset liiketulokset.

Konsernin liikevaihto oli 33,1 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Oulun Kärpät -konsernin taloudellinen asema on vahva. Konsernin omavaraisuusaste oli 59,6 prosenttia ja emoyhtiön 87,1.

Oulun Kärpät Oy:n yhtiökokous päätti, ettei päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.
 

