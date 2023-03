Karmiva kylvetys käynnissä Oulussa – HIFK ryöpyttää Kärppiä kuin viimeistä päivää

Kovimmalla kädellä Kärppiä on kurittanut Kristian Vesalainen, joka on ollut mukana ottelun jokaisessa maalissa. Vesalainen iski HIFK:n avausosuman ensimmäisessä erässä ja on kerännyt syöttöpisteen kolmesta seuraavasta. HIFK:n muut maalintekijät kahdessa avauserässä olivat Juha Jääskä ja Iiro Pakarinen, joka on osunut kahdesti.