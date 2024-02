Karmeat miljoonaluvut julki – näin syvällä kiekkojätti TPS kyntää

TPS tiedotti viime syyskuussa käynnistävänsä tehostamisohjelman talouden tasapainottamiseksi. Sen tavoitteena on sopeuttaa organisaatio omavaraiseksi kaudesta 2024-2025 eteenpäin.

Seuran tiedotteen mukaan se on saanut laskettuja kuluja, mutta kovat kasvutavoitteet eivät ole toteutuneet. Kulukuuri tulee olemaan entistä kovempi ensi kaudella. – Henkilöstökuluja leikataan kokonaisuudessaan noin miljoonalla eurolla. Tästä noin puolet koskee Liiga-joukkuetta, ja puolet toiminnan muita osa-alueita. Henkilöstökulujen lisäksi muita säästöjä haetaan noin 1,2 miljoonan euron edestä markkinoinnista, ottelutapahtumasta, myynnin kuluista sekä hallin vuokra- ja käyttökustannuksista. Hallin vuokra- ja käyttökustannukset ovat vuodessa yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, TPS:n tiedotteessa todetaan.

Yllättävä paljastus TPS:n sisältä – näin karu SM-liigan menestysseuran tilanne on

TPS:n edellisen tilikauden tappiot olivat 2,9 miljoonaa euroa . Viimeisen kymmenen vuoden aikana tulos on painunut 16 miljoonan euron edestä pakkaselle.

Turun Sanomien mukaan TPS aikoo leikata ensi kauden liigajoukkueen pelaajabudjettia puolella miljoonalla eurolla. Tiedotteessa sanotaan, että "kokonaistilanne on hallittavissa". Kuluvalla kaudella pelaajabudjetti on 2,8 miljoonaa euroa.



– Joukkueen runko tulevalle kaudelle pysyy lähes samana, sillä monen pelaajan kanssa on pitkä sopimus.



– Joukkueen leveys muodostuu tulevalla kaudella omista kasvateista. Kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin kauden aikana ei tule olemaan samalla tasolla kuin tällä kaudella, vaan tässäkin tilanteessa katseet siirtyvät kohti omaa pelaajapolkua, tiedotteessa avataan.