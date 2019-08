Karmea syyte: Mies kietoi köyden vieraakseen kutsumansa naisen kaulaan, syötti tälle lääkkeitä ja kuristi lähes hengiltä – uhri selvisi täpärästi

Tapon yritykselle syyttäjä on katsonut vaihtoehtoiseksi syytteeksi törkeän pahoinpitelyn ja törkeän vapaudenriiston.

Syyttäjä: Kuristi niin, että taju lähti

Halusi naisen lääkkeet

– Teko on jäänyt yritykseksi, koska asianomistaja on osannut toimia neuvokkaasti ja vastaaja on nukahtanut kesken teon, syyttäjän haastehakemuksessa kuvaillaan rikosta.