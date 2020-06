Karkkila "halvaannuksen" tilassa – kaupunginjohtajan käytös järkyttää: Itkettämistä, henkistä väkivaltaa, kastijakoa, pelon ilmapiiriä: "On aika mahdotonta tehdä töitä"

"Pelko vaikuttaa. Voidaan puhua ainakin kymmenistä sellaisista lisänimistä, jotka eivät uskaltaneet laittaa nimeensä ilmoitukseen."

"Rupesin juttelemaan ihmisten kanssa ja tajusin, että tosi isolla porukalla on sama käsitys kaupunginjohtajan käytöksestä."

"On aika mahdotonta tehdä töitä"

Ilmoituksessa sanotaan, että kaupungin toiminta on halvaantunut, kun ihmiset eivät uskalla tehdä jokapäiväisiä töitään virheiden pelossa. Kaupunginjohtaja Tuija Telénin kerrotaan etsivän ja osoittavan aktiivisesti ja päivittäin virheitä, myös sieltä, missä niitä ei oikeasti ole.

Ihmiset ovat alkaneet pelätä Telénin johtamista ja toimintatapaa.

"Kaupunginjohtaja on aiheuttanut omalla toiminnallaan vaikean työtilanteen kaupungissa. On aika mahdotonta tehdä töitä. Hän on halunnut ottaa kaiken päätösvallan itselleen."

"Täällä on selkeästi kastijako"

MTV Uutiset haastatteli Karkkilan kaupungin työntekijöitä. Artikkelin kursivoidut sitaatit ovat työntekijöiden kommentteja.

"Täällä on selkeästi kastijako. On ne, jotka ovat suosiossa, ja sitten on ne, jotka eivät ole mitään."

"Tällä hetkellä oikeastaan juuri mitään asiaa ei pysty tekemään, koska kaupunginjohtaja haluaa asiat itselleen tai sitten ohjeet ovat todella sekavia."

"Asiat seisovat. Myös päättäjät ihmettelevät, miksi asiat eivät etene."

"Kaupunginjohtaja puhuu kissan kirahviksi"

Työntekijät kuvaavat, että tilanne näkyy myös perättöminä juoruina.

"Kaupunginjohtaja levittelee itse perättömiä juoruja. Se luo sellaisen kulttuurin, että ihmiset kertovat tarinoita, jotka eivät pidä paikkaansa."

"Pidän asiattomana esimerkiksi sitä, että kaupunginjohtaja kertoo ihmisten sairauspoissaoloista ja hän saattaa kertoa myös vääristynyttä tietoa siitä, minkä takia ihmiset ovat poissa. Näin lyödään leimaa ihmisiin ja se on tosi törkeää."

Haastateltavien mukaan kaupunginjohtaja ei itse näe toiminnassaan moitittavaa.

"Tuntuu siltä, että kaikki muut ovat osaamattomia, eivätkä ole tilanteen tasalla."

"Kaupunginjohtaja itse on todella hyvä esiintyjä. Hän kyllä puhuu kissan koiraksi tai kirahviksi."

"Jaksamisemme on lopussa"

Ilmoituksessa lukee myös: "Olemme väsyneitä tilanteeseen ja työkykymme sekä jaksamisemme on lopussa. Koemme, että kaupunginjohtaja häiritsee työntekoamme käytöksellään. Olemme erityisen huolissamme Karkkilan kaupungin henkilöstöstä ja toiminnasta tulevaisuudessa, jos ja kun henkilöstö vaihtuu tai sairastuu olemassa olevan ilmapiirin johdosta".

"Kyllä se on ihan henkistä väkivaltaa, mitä hän harjoittaa."

Henkilöstön näkökulmasta tilannetta pidetään vakavana. Eräs työntekijä kertoo, että henkilöstön edustajia on itketetty.

Mutta henkilöt, jotka ovat ennen joutuneet kaltoin kohdelluksi, joiden työtä ei ole arvostettu ja joiden osaaminen on kyseenalaistettu eivät uskalla puuttua epäkohtiin niitä nähdessään. Syynä lienee pelko siitä, että he joutuisivat uudelleen epäsuosioon.

"Henkilöstöjohtaminen on ala-arvoista"

Henkilöstön keskuudessa on herännyt huoli kaupunginjohtajan ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Työsuojeluilmoituksen mukaan henkilöstöllä on kokemus, että esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen on ala-arvoista.

"Päätösvaltaa on käytetty väärin. Kaupunginjohtaja ottaa itselleen päätöksiä, mitä hän ei ole kuitenkaan tehnyt, vaikka hän sanoo, että tekee. Silloinhan asiat eivät etene."

Asiakirjassa sanotaan, että kaupunginjohtajaan ei voi luottaa. Kaupunginjohtajan sanat ja teot eivät kohtaa. Ja että tämä ilmenee muun muassa siten, että kaupunginjohtaja puhuu kauniisti arvoista ja toimii itse päinvastoin.

"Kaikki asiat, mitä kaupungilla tapahtuu, pitäisi kierrättää kaupunginjohtajan kautta. Tällä hetkellä asioita ei saada eteenpäin."

"On hänellä ilmeisesti jotain johtajakoulutusta, mutta oppi ei ainakaan ole mennyt perille. Hän ei hallitse kaupungin johtamista. Selkeästi liian vaikea ja monialainen asia hänelle."

"Kaupunginjohtajalla on ihan selkeä "hajota ja hallitse" – hän vaihtaa inhokkeja ja suosikkeja."

"Selkeästi huonoa johtamistahan tämä on."

"Työterveydessä ovi käy"

Haastatteluista syntyy kuva, että työntekijät ovat todella kyllästyneitä olemassa olevaan tilanteeseen. Keväällä tilanne on työntekijöiden mukaan pahentunut entisestään.

"Tilanne menee koko ajan huonommaksi. Työolosuhteet ovat tosi huonot. Töihin ei pysty keskittymään. Ei saada oikein mitään aikaiseksi. Kaikki hommat jää kesken. Kokouksia, jos niitä ylipäätään järjestetään, perutaan. Ihmisiä pompotetaan.

"Kaupunginjohtajalta saattaa tulla päivän aikana viidet tai kuudet eri ohjeet ja ne ovat keskenään päinvastaisia."

"Sähköposteja tulee kaikkina viikonpäivinä ja kaikkinavuorokauden aikoina ja odotetaan, että niihin pitää nopeasti reagoida."

Työntekijät kertovat tapahtumien heijastuvan myös poissaoloina.

"Työterveydessä ovi käy."

"Unettomuutta, migreeniä, ahdistusta, pelkoa, ei halua mennä töihin."

"Meillä on tosi paljon isoja asioita ja ne seisovat"

Tilanteen koetaan näkyvän jo tavallisille kuntalaisillekin.

"Kaupungissa ei tapahdu hirveästi mitään. Meidän pitäisi keskittyä siihen, miten kaupunki saataisiin jaloilleen, mutta sitä me emme tee nyt ollenkaan."

"Meillä on tosi paljon isoja asioita ja ne seisoo. Kaupunginjohtaja haluaa, että kaikki ihan pienetkin asiat kiertää hänen kauttaan ja sitten ne jää hänen pöydällensä – ne eivät etene sieltä mihinkään."

Päättäjiltä toivotaan toimenpiteitä

Toistaiseksi poliitikot eivät ole haastateltavien mukaan ottaneet asiaa riittävän tosissaan.

"Poliitikot ovat puuttuneet asiaan ihan liian lepsusti. Kaupunginjohtajan käytös on ollut tiedossa heillä pitkään. Kyllästyimme tilanteeseen ja teimme työsuojeluilmoituksen."

"Olemme yrittäneet kertoa jo keväällä kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalla, että mitä kaupungilla tapahtuu ja kuinka huonot työolosuhteet meillä on."

"Kaupungintalolla ilmapiiri on tällä hetkellä kerta kaikkiaan järkyttävä. Että jotainhan asialle tarvii tehdä."

"Toiveena olisi, että kaupunginjohtaja olisi mahdollisimman pitkään pois"

Nähtäväksi jää, kuinka asian käsittely etenee, mutta henkilöstön suunnasta on esitetty toive:

"Toiveena olisi, että kaupunginjohtaja olisi ainakin mahdollisimman pitkään pois. Ja se toive on esitetty kaupunginhallitukselle."