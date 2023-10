Karita Tykältä riipaiseva viesti edesmenneelle äidilleen: "Tänään olisit täyttänyt 71 vuotta"

– Tänään olisit täyttänyt 71 vuotta… Syntymäpäivänäsi ikävöin sinua, mutta iloitsen kaikesta mitä on ollut ja on – yhteydestämme, joka on läsnä jokaisessa hetkessä. Joskus tunnen läsnäolosi vahvasti, toisinaan on vaikea tavoittaa… ehkä sinulla on kiireitä siellä, hän kirjoittaa.