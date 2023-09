Karita Tykkä viettää 47-vuotissyntymäpäiväänsä mietteliäissä tunnelmissa: "On tullut aika pysähtyä"

Hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä täytti 47 vuotta 22. syyskuuta. Tykkä on ollut viime viikkoina otsikoissa aviomiehensä Petri Tykän somejulkaisujen pohjalta, joissa Petri aikoi ottaa Karitasta avioeron pettämisen takia .

– Puoli vuosisataa lähenee, mikä tuntuu aika uskomattomalta. Ikäkriisiä ei ole, mutta ymmärrys elämäni rajallisuudesta on noussut tietoisuuteen viime vuosina vahvasti. Viime vuosina olen miettinyt paljon elämää, sen tarkoitusta, merkityksellisyyttä ja sisältöä, tutustunut syvemmin itseeni ja siihen, kuka todella olen. On tullut aika pysähtyä, on tuumaustauon paikka ja aika miettiä elämää, Karita kirjoitti.