Kari Ketonen kertoo, kuinka on yhdistänyt psykoterapeutin koulutuksen luovaan työhön: "Siitä on tietysti hyötyä"

Kari Ketonen nähdään jälleen elokuvateatterien valkokankailla Napapiirin sankarit 4 -elokuvassa, joka sai ensi-iltansa perjantaina 23. joulukuuta. Viime aikoina Ketonen on myös kunnostautunut ohjaajana, ja hänen ensimmäinen pitkä ohjaustyönsä Häät ennen hautajaisia -elokuva sai ensi-iltansa syksyllä 2022.

– Yritän saada ihmiset mahdollisuuksien mukaan rentoutumaan siinä ja varsinkin tässä elokuvassa, kun halusin, että tämä näyttelemisen tyyli on tietyllä tavalla sellaista realistista tai ehkä vähäeleistä, niin siinä on olennaista, että saadaan ihmiset sillä tavalla suht rentoon ja huolettomaan tilaan, jotta he voivat ikään kuin tehdä vahinkoja siinä kameran edessä, Ketonen pohti.