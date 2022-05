Kari Jalosella on MM-kisoissa kunnianhimoinen tehtävä – Mikko Koivu kertoo, miksi pelaajat nauttivat hänen valmennuksestaan: "Tulee korostumaan, mitä pidemmälle mennään"

Suomessa pelattavissa MM-kisoissa hänellä on kunnianhimoinen tehtävä: palauttaa Tshekki mitalikantaan kymmenen vuoden tauon jälkeen. Kyseessä on Tshekin jääkiekkohistorian pisin pätkä ilman MM-mitalia.

– Toivon kovasti, että onnistun siinä. Meillä on ehdottomasti mahdollisuus siihen, mutta sen eteen täytyy tehdä kovasti töitä. Kyse on pienistä, erittäin pienistä yksityiskohdista, ja ehkä olemme näissä yksityiskohdissa parempia kuin vastustajamme. Mutta se vaatii kovaa työtä, Jalonen sanoo tshekkiläisen Blesk -lehden haastattelussa.

– En ole mikään taikuri. Uskon siihen, että jos valmistautuu asioihin huolella ja on siinä sivussa vähän onnekas, tulee menestymään. 70 prosenttia on kovaa työtä, 20 prosenttia on sitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja jäljelle jäävät 10 prosenttia ovat onnea. Olen pysynyt tässä ajattelutavassa läpi urani.