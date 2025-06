Karhu Eurajoella asutuksen lähellä, älä lähesty

Karhu liikkuu Eurajoella, poliisi kertoo.

Hätäkeskus on saanut ilmoituksia karhusta Eurajoen Reijoorin alueelta. Kyseessä on mereen rajautuva kapea niemi, jolla on tieverkkoa ja kiinteistöjä, poliisi kertoo.

Poliisi kehottaa, ettei karhua tule lähestyä ja eläin on paras jättää omiin oloihinsa.

Riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apuosasto pyrkii häätämään karhun väljemmille alueille.

Poliisi muistuttaa, että uroskarhut saattavat keväisin liikkua laajoillakin alueilla seuraa ja ravintoa etsimässä, ja voivat siksi käyttäytyä odottamattomasti. Naaraskarhut voivat erityisesti pentuja suojellessaan olla hyökkääviä.

– Jätettäköön nekin rauhaan, poliisi muistuttaa.