Karhuemosta ja kolmesta pennusta tehty useita havaintoja Lieksassa – emo teki valehyökkäyksen koiranulkoiluttajaa kohti

Riistahallinnon ylläpitämään Tassu-järjestelmään on poliisin mukaan kirjattu useampia karhuemä ja kolme pentua-havaintoja Lieksan Yrjöläntien varresta toukokuun lopulta. Yrjölästä matkaa Saavalle on noin kilometri ja Saavalta Lieksan keskustaan saman verran.

Suurpedoista on hyvä ilmoittaa viranomaisille

Soita hätäkeskukseen 112, jos suurpeto on aiheuttanut henkilövahingon, on piha-alueella, eikä poistu sieltä tai jää kiertelemään lähiympäristöön, yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelottomasti, on loukkaantunut tai sairas, on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa, liikkuu päiväsaikaan tiiviisti rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla tai on aiheuttanut omaisuusarvoltaan huomattavan koti- tai tuotantoeläinvahingon.