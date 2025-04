Pihakarhu ammuttiin Kontiolahdella – poliisi varoittaa heränneiden kontioiden herkuttelusta

Poliisi lopetti torstaina pihoilla liikkuneen karhun Kontiolahden Paiholassa, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan.

Kahden viikon aikana ainakin yksi karhu oli käynyt talojen pihoilla toistamiseen. Karhu oli karkotettu kahdesti alueelta, mutta palasi jälleen myöhemmin pihoille.

Viimeisin karkottaminen asuintalojen pihasta suoritettiin tehtiin eilisen ja tämän päivän välillä. Karhu poistui asuinkiinteistöjen välittömästä läheisyydestä, mutta ainoastaan joidenkin satojen metrien päähän.

Poliisin mukaan karhu ei reagoinut ihmisiin eikä ampumisen ääniin lyhyen matkan päästä.

Poliisilaitos teki päätöksen karhun ampumisesta ja eläimen lopettivat Joensuun suurriistavirka-apu-toimijat (SRVA).

Lopetettu karhu viedään tutkittavaksi Ruokavirastoon.

Poliisi: Heränneet karhut eivät saa oppia roskaherkkujen makuun

– Karhut ovat talviunien jälkeen nälkäisiä ja ne voivat ajautua rakennettuun ympäristöön hankkiakseen itselleen helppoa ravintoa. Sen vuoksi on tärkeää, että lintujen talviruokinta lopetetaan viimeistään nyt ja ruokintapaikat puhdistetaan huolellisesti. Erityisen tärkeää tämä on Pohjois-Karjalassa, joka on vahvan karhukannan aluetta, poliisilaitos kirjoittaa tiedotteessa.

Poliisilaitos kehottaa myös kiinnittämään huomiota roska-astioihin ja niiden sisältöön.

– Jos karhu oppii hyödyntämään roska-astioiden sisältämiä ”herkkuja”, opettaa se pahimmillaan karhut hyödyntämään roska-astioita jatkossakin aiheuttaen taas tarpeettomia pihavierailuja.

1:52 Karhukannan kasvun myötä Suomessa on kokeiltu karhunkestävää jäteastiaa.