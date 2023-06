Kapellimestari Hannu Lintu ei unohda Kaija Saariahon musiikin herättämää ainutlaatuista reaktiota New Yorkissa: "Se tunnelma"

Lintu toteaa, että Saariahon poismenosta huolimatta hänen musiikkinsa on kuitenkin läsnä.

– Se (Saariahon musiikki) tulee olemaan meillä niin pitkään kuin musiikin historiaa riittää. Surun keskellä on toivoa ja toisaalta suuri onni siitä, että on saanut tehdä hänen kanssaan töitä. Se, että on päässyt hänen musiikkinsa sisään, hänen itsensä, ajatustensa ja puheiden kautta.