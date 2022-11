Helsinkiläiset äiti ja tytär asuvat tavararöykkiöiden keskellä – hakevat apua kaaoksen selvittämiseen

Kaaoksen kesyttäjät -sarjassa kurkistetaan kahdeksan suomalaisen perheen kaoottisiin koteihin ja laitetaan ne uuteen järjestykseen.

Muutostiimi tarttuu Susani Mahaduran johdolla eri syistä tavarapaljouteen ja sekasotkuun ajautuneisiin koteihin ja muokkaa ne asukkaiden kanssa kaoottisista viihtyisiksi unelmakodeiksi viikossa.

Tämän viikon jaksossa autismikirjolla oleva 10-vuotiasAida, omaishoitajaäiti Johannasekä avustajakoira Apollo asuvat kaaoksen keskellä ja nukkuvat huonosti. Kolmikko asuu Helsingin Katajannokalla.

– Mä koen, että en pysty elämään täällä. Se kuormittaa minua todella paljon. Se, että Aidalla on autismin takia univaikeuksia, olen myös tosi väsynyt. Olen äärirajalla, että jotain tälle ympäristölle pitää tehdä, Johanna-äiti toteaa.

Ympärillä vellova kaaos on ajanut perheen uuvuksiin.

– Me ei päästä tekemään niitä projekteja, jota haluaisimme sen kaaoksen keskellä. 10-vuotias Aida sanoo.

Erityistarpeisensa vuoksi Aida kokee kuormittavansa äitiään liikaa ja toivoo saavansa molempien elämään helpotusta.

– Äiti ei pysty keskittymään yhtään kaaoksen keskellä. Mä en hirveästi välitä siitä, mä vaan elän sen ympärillä. Äiti ei taas pysty ollenkaan toimimaan sen kaaoksen ympärillä. Mun mielestä se on ollut aika iso haaste meillä, hän kuvailee jaksossa.

Onnistuuko muutostiimi korjaamaan tilanteen?

Sarjassa kaaoksen keskellä asuvat perheet saavat haasteen hankkiutua eroon 50 prosentista tavaroistaan. Tätä varten koko asunto tyhjennetään ja joka ikinen kodin tavara siirretään suureen halliin, missä kaikki on yhdellä kertaa nähtävillä.

Lopulta vain rakkaimmat ja tarpeellisimmat tavarat saavat palata tyhjään kotiin. Luopuminen ei aina ole helppoa ja siinä perheet saavat tukea ammattijärjestäjältä Laura Holmströmiltä.