Kanye West jakoi vähäpukeisia kuvia vaimostaan – soimasi aiemmin Kim Kardashiania "liian seksikkäästä" pukeutumisesta

Yhdessä kuvassa Cencori poseeraa yllään stringit sekä pörröinen, lyhyt bandeau-toppi. Toinen kuva on peilin kautta otettu otos Westistä ja Cencorista, joka on pukeutunut korsettiin ja pitkään, avonaiseen nahkatakkiin sekä naruolkaimiin, jotka hädin tuskin peittävät hänen nänninsä. Kolmantena Cencori poseeraa korsetissa ja naruolkaimissa.

View this post on Instagram

West sanoi vuonna 2022 Fox Newsin haastattelussa, että hänellä on "paljon ongelmia" Kim Kardashianin Skims-vaatemerkin kuvaston kanssa.

– Minusta tuntui, että siellä on paljon kuvia, jotka ovat liian seksualisoituja sekä asioita, joita en haluaisi nähdä vaimoni, enkä todellakaan tyttäreni, tekevän tulevaisuudessa myydäkseen tuotteita, hän sanoi tuolloin.

West myös sanoi Keeping Up With the Kardashians -ohjelmassa vuonna 2019, että Kim Kardashianin samaisen vuoden Met-gaala-asu oli "liian seksikäs". Kardashian oli pukeutunut Thierry Muglerin suunnittelemaan ihonmyötäiseen "märkäpukuun", eli läpikuultavaan mekkoon, josta roikkui "vesipisaroita".