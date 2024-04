Lähde: Kanye Westin vaimo valitsee itse kaiken paljastavat asunsa: "Hän on performanssitaiteilija"

Yhdysvaltalaisen rap-artisti Kanye "Ye" Westin vaimo Bianca Censori on edustanut julkisilla paikoilla asuissa, jotka ovat sekä kohauttaneet että herättäneet huolen hänen hyvinvoinnistaan.

Censorin erikoiset sekä äärimmäisen niukat ja paljastavat asut ovat herättäneet kysymyksiä siitä, kontrolloiko Kanye West puolisoaan. Moni on huolissaan, onko West manipuloinut Censorin pukeutumaan asuihin, jotka eivät jätä mitään arvailujen varaan.

Page Sixin haastattelema lähde, jonka kerrotaan vaikuttavan muotialalla ja olevan läheinen pariskunnan kanssa, kuitenkin väittää, että West ja Censori tietävät tasan, mitä tekevät. Lähteen mukaan kyseessä ei ole tilanne, jossa West manipuloisi vaimoaan, vaan tämä on itse mukana jutussa.

– Ihmiset hämmentävät Biancan luovuutta. Hän on ilmiömäinen persoona, ilmiömäinen näyttelijä, joka osaa viihdyttää yleisöä. Hän on performanssitaiteilija. Bianca on yhtä suuri esiintyjä kuin Ye, lähde sanoo.