Kantrilaulaja LeAnn Rimesin hampaat putosivat kesken keikan

Kantrilaulaja LeAnn Rimes joutui toimimaan nopeasti, kun hänen hammasproteesinsa putosi suusta kesken keikan.

Yhdysvaltalainen kantrilaulaja LeAnn Rimes, 42, koki äskettäin yllätyksen keikallaan Washingtonissa. Hän kertoo tapauksesta Instagram-videollaan.

– Tämä on eeppisin esimerkki siitä, miten show’n täytyy jatkua. Olin eilen lavalla ja kesken One Way Ticket -kappaleen tunsin, että jotakin hyppäsi suustani, Rimes kertoo videolla.

Tähti kertoo, että hänelle on tehty useita hammastoimenpiteitä. Hänellä on etuhampaissaan hammassilta, eli hammasproteesi, joka tipahti hänen suustaan kesken kappaleen.

– Juoksin lavan reunalle, laitoin sen takaisin ja menin takaisin laulamaan, Rimes kertoo.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Rimes paljastaa, että loppukeikan ajan hänen täytyi aina välillä työntää proteesiaan paremmin paikalleen.

Can’t Fight the Moonlight -kappaleen aikana hänen proteesinsa putosi jälleen.

– Minulle ei useinkaan ole ensimmäisiä kertoja enää urallani. Tämä oli ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen.

Videon lopussa Rimes vitsailee, että eturivin täytyy olla jatkossa valmiina, jos hänen hammasproteesinsa jälleen lentää hänen suustaan.

Rimes on tehnyt musiikkia vuodesta 1993. Hänen tunnetuin hittinsä on Can't Fight the Moonlight.

Hän on naimisissa näyttelijä Eddie Gibrianin, 52, kanssa, joka on tuttu muun muassa 90-luvun suositusta Sunset Beach -draamasarjasta.