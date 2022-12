Kansanedustajan TikTok-video trendaa maailmalla – näyttää, kuinka suomalaiset naispoliitikot pukeutuvat nykypäivänä: "Voimaannuttavaa!"

Virta julkaisi TikTokiin videon Linnan juhlien lookistaan. Videolla hän esittää yleisesti kuullun väittämän, jonka mukaan naispoliitikkojen ei pitäisi pukeutua liian tyttömäisesti, mikäli he haluavat, että heidät otetaan vakavasti. Videolla hän kumoaa väitteen ja näyttää, kuinka suomalaiset naispoliitikot pukeutuvat nykyään.

Video on lähtenyt trendaamaan TikTokissa ja se oli kerännyt keskiviikkopäivään mennessä 121 600 tykkäystä ja lähes 400 kommenttia. Suurin osa kommenteista on englanninkielisiä. Kommentoijat hehkuttavat Virran juhlatyyliä ja rohkeutta olla oma itsensä.

All Over Press

All Over Press

– Tämä Loukimon tekemä koruyhdistelmä symboloi minulle henkilökohtaisesti sitä, miten äitiys on aina läsnäoleva osa minua mutta on niin paljon muutakin. Näinhän se kohdallani on tässä elämän eri puolien rakentamassa palapelissä työn ja uran sekä rakkaan äitiyden kanssa. Korut myös muistuttavat ettei aina tarvitse olla vahva vaan voi olla hyvä ja arvokas sekä kaunis vaikka välillä sateen keskellä tanssisikin, Virta kirjoitti tuolloin Facebook-päivityksessään.