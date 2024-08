Upin uusi johtaja ymmärtää Petteri Orpoa: "En näe lautaskiistaa missään tapauksessa"

Asiasta on noussut pieni kohu muun muassa siksi, että valtioneuvoston kanslia päätti salata viestit, joilla Orpon lomasta sovittiin.

Asiassa on kuitenkin nähty periaatteellisempaakin puolta: professori Tapio Raunio sanoi HS:ssä pitävänsä ehdottoman tärkeänä, että presidentti pysyy erossa "näistä kuvioista".

Haukkala on eri linjoilla.

Euroopan poliittinen yhteisö on EU:ta laajempi keskustelualusta 47 Euroopan valtiolle. Sen luomisesta päätettiin EU-poliitikan puheenvuoroissa, mutta virallista yhteyttä EU-organisaatioihin ei ole.

Kyse on siis hieman harmaasta alueesta sen suhteen, osuuko yhteisö Suomen näkökulmasta EU- vai muun ulkopolitiikan sektorille.

"Mika Aaltola on hyvä kaveri ja kollega"

– Mika on hyvä kaveri ja hyvä kollega. On helppo varmasti yhtyä niihin kiitoksiin, jotka [Upin hallituksen puheenjohtaja] Klaus Korhonen on hänelle osoittanut.