Kansanedustaja Mika Niikko huolissaan Malesiassa pidätetystä vaalipäälliköstään – seuruetta uhkaa jopa vankeustuomio kristinuskon levittämisestä

Yksi pidätetyistä on kansanedustaja Mika Niikon vaalipäällikkö Timo Valtonen . Valtonen on kristillisen järjestön Joosua Mission toiminnanjohtaja.

Suurlähetystö tavannut pidätetyt

Mika Niikko kertoo MTV Uutisille, että pidätetyillä on lakimies. Myös poliisiviranomaisiin on saatu yhteys. Heidän kanssaan on oltu yhteydessä siitä lähtien.