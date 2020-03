Kansanedustaja koronakaranteeniin Ranskaan suuntautuneen työmatkan takia – "Häntä on pyydetty pysyttelemään jonkin aikaa poissa eduskuntatyöstä"

Tapauksen vahvistaa MTV Uutisille eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio. Rauhion mukaan varsinaisesta karanteenista eli pakkotoimesta ei ole kyse, vaan kansanedustajaa on pyydetty pysyttelemään poissa eduskuntatyöstä kahden viikon ajan.

Lisäksi yksi eduskunnan virkamies on asetettu kahdeksi viikoksi etätöihin.

– Kansanedustajaa ei tietenkään noin vain laiteta karanteeniin, mutta edustaja on ollut sellaisella alueella, jossa tartunnan riski on mahdollinen. Sen takia häntä on pyydetty pysyttelemään jonkin aikaa poissa eduskuntatyöstä.