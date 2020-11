Kansanedustaja Ano Turtiaisen firma valmistaa maskeja, mutta itse hän ei niitä käytä – näin hän selittää puheitaan "välineteatterista"

Oman eduskuntaryhmänsä ainoa jäsen Ano Turtiainen on ottanut maskiasiaan tänään kantaa useissa twiiteissään. Kansanedustajan mukaan korona on synnyttänyt "välineteatterin", jota hän suuresti paheksuu.

– Minua ei haittaa jos välineitä suositellaan käytettäväksi, mutta katson, että kaikista härpäkkeistä on minulle enemmän haittaa kuin hyötyä, hän kirjoittaa twiitissään.

Kansanedustaja Ano Turtiaisen yritys on käyttänyt saamaansa koronatukea muun muassa maskituotannon aloittamiseen.

Maskin käytämättä jättämisesi nousi viime viikolla uutiseksi. Sinulla on firma, joka on saanut tuen hengityssuojaintuotannon aloittamiseksi. Onko firmasi aloittanut hengityssuojaintuotannon, vaikka et maskeja itse käytäkään?