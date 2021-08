Kansallisoopperan kausi avataan tänään tiukoin turvatoimin – pääjohtaja vaatii hallitukselta toimia: "Paino sanalla nopealla aikataululla"

– Esimerkiksi salissa joka toinen rivi on tyhjä ja jokaisen istujan vieressä on kaksi tyhjää penkkiä, Kansallisoopperan pääjohtaja Gita Kadambi kertoo MTV:n Viiden Jälkeen -ohjelmassa.

Lisäksi ihmisten liikkumista porrastetaan, narikka on suljettu jonojen estämiseksi. Myös oopperan ravintolan itsepalvelutiski on kiinni ja käytössä on etukäteistilaaminen ja vieraiden pöytiinohjaus,