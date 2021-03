Kansalliseepoksesta erikoinen kiista: Kalevala Koru ja matkailuyrittäjä taittavat peistä Kalevala-sanan käytöstä

Kiista on ratkottavana Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH).

– En usko että tämä olisi mitään henkilökohtaista. Lähestyin heitä jo viime vuoden helmikuussa ja huhtikuussa ja kerroin hankkeesta. Nimi oli jo silloin heidän tiedossaan, eivätkä he maininneet mitään siitä, että nimi olisi ongelma, Sukanen sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Pilottihanke käynnistyi viime vuonna

Kalevala kartalle -hanke, jonka toiminta on nyt ajautunut vaakalaudalle kiistan vuoksi, on saanut alkukipinän Sukasen opiskelutaustasta: Sukanen opiskelee Haaga Helian ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa palvelumuotoilusta ja elämystaloudesta.

– Käynnissä on pilottihanke, joka alkoi viime vuoden tammikuussa juuri ennen koronaa. Hankkeen olisi tarkoitus jatkua elokuun loppuun asti.

Hankkeessa on mukana useita toimijoita

– Se tarkoittaa sitä, että kerään tähän kumppaneita. Nyt meitä on noin kaksikymmentä yritystä, kuntaa, kaupunkia ja kulttuurialan toimijaa, joiden kanssa yhdessä kehitämme Kalevala kartalle-konseptia.

Tarkoituksena on yhdistää erilaisia kulttuuripalveluita, majoituspaikkoja ja esimerkiksi käsityöläisiä matkailun yhteyteen.

Kalevala kartalle on hyväksytty tavaramerkki

– Tavaramerkkini on hyväksytty toukokuussa 2020 PRH:ssa ja se on voimassa oleva tavaramerkki. Nyt Kalevalakoru yrittää kumota sitä.

– Olen nostanut tämän julkiseen keskusteluun siksi, että Kalevala ei ole tavaramerkki. Se ei ole yritys eikä tuote, vaan se on paljon laajempi käsite. Se on aineetonta kulttuuriperintöä. Ei kukaan voi sitä omistaa yksin – se on kansallista omaisuutta.