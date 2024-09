Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi eduskunnalle – keräsi tarvittavat kannatusilmoitukset päivässä

Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää turkistarhaus Suomessa oikeudenmukaisella tavalla, kertoo sen aloitteentekijä, eläinfilosofi Elisa Aaltola tiedotteessa. Aloitteessa ehdotetaan, että siirtymä turkistarhattomaan Suomeen toteutettaisiin laatimalla kansallinen suunnitelma turkistuotannon lakkauttamiseksi "kohtuullisella siirtymäajalla".

Vahva kansalaisten tuki

Aloitteen vastuuhenkilöt korostavat sitä, että turkistarhauksen kieltämisellä on vahva kansalaisten tuki.

Viime vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 83 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta.



– Valtaosa suomalaisista tuntuu ymmärtävän, ettei ketun, minkin tai supikoiran paikka ole ahtaassa häkissä. Turkistarhauksesta on viimein tehtävä laitonta, jota muukin eläinrääkkäys on, Aaltola kommentoi.



Aloitteen vastuuhenkilöt korostavat, että sille löytyy tukea myös eduskunnasta.



– Enemmistö kansanedustajista ilmoitti ennen eduskuntavaaleja kannattavansa turkistarhauksen kieltämistä. Nyt päättäjien on pidettävä kiinni sanoistaan ja siirrettävä turkistarhaus viimein historiaan, kansalaisaloitteen kampanjakoordinaattori Tiina Vuolle toteaa.