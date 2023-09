Hallitus pyrkii parantamaan turkiseläinten hyvinvointia laatukriteeristöllä – "Suomessa on elinkeinovapaus"

Hallitus on aikeissa laatia turkisalan kanssa laatukriteeristön ja viedä sitä kautta eläinten hyvinvointia eteenpäin, kertoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) hallituksen kyselytunnilla.

Laatukriteeristö, kuten myös turkiselinkeinon erityispiirteiden tunnistaminen, on mainittu jo hallitusohjelmassa. Essayah kertoi itse pitävänsä kirjauksia hyvinä.

Ministerin mukaan lintuinfluenssan torjuminen on tällä hetkellä tärkeää ja tilanne on vakava, koska tautia on havaittu turkistarhoilla.