Kansa kannattaa lentoveroa, mutta eduskuntaryhmissä se saa vain niukasti kannatusta – "Suomen ei ole viisasta lähteä sooloilemaan asiassa"

Vihreät katsoo, että lentoliikenne on päässyt päästötalkoista "kuin koira veräjästä". Ryhmä pitää haittaveroa tärkeänä välineenä kulutuksen ohjaamiseen. Vihreiden mielestä vero olisi helpointa määritellä suhteessa lennon pituuteen.

Haitat matkailulle arveluttavat

Vero vain, jos muutkin lähtevät mukaan



Kokoomus peräänkuuluttaa EU-tason ratkaisua. Ryhmänjohtaja Kalle Jokinen huomauttaa, että lentoliikenteen kansainvälisyyden vuoksi kansallisten toimien vaikutus on pieni.

– Ruotsissa on jo viitteitä siitä, että kaukoyhteyksiä on lopetettu lentoveron vuoksi. Suomi on liikenteellisesti lähes saari, ja olemme riippuvaisia lentoliikenteestä, Jokinen jatkaa.