Kangaslammin tuhoisassa mökkipalossa kuolleen naisen ystävä järkyttyi tapahtuneesta: ”Kyllä siinä itku tuli”

Pienessä kylässä suru-uutinen on puhuttanut ja puhuttaa ihmisiä edelleen.

Tulipalo järkytti

– Kyllä siinä itku tuli. Olen miettinyt jälkeenpäin todella pitkään sitä, mikä se tilanne on ollut siellä ja mitä ystäväni on kokenut. Mutta vielä ei ole tietoa, mikä tämän palon on aiheuttanut, hän kertoo.