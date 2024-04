Kallisarvoinen romahdus: Liverpool hävisi taas

Manchester Cityn ja Arsenalin kanssa Valioliigan mestaruudesta taistelevan Liverpoolin kone on alkanut yskähdellä pahimmalla mahdollisella hetkellä. Joukkue on voittanut neljästä edellisestä pelistään vain yhden, hävinnyt kaksi ja pelannut yhden tasapelin.

Liverpool on tällä hetkellä toisena kolmen pisteen päässä sarjaa johtavasta Arsenalista. Kolmantena majaileva City on kuitenkin pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin edellä keikkuva kaksikko ja on neljän pisteen päässä Arsenalista.