Kallis sähkö sulki jäähallin – sadat lätkäjunnut eivät pääse harjoittelemaan: "Tosi hankala saada akuuttiin tilanteeseen ratkaisua"

Kallis sähkö on iskenyt kipeästi jääkiekkojunioreihin Oulun Haukiputaalla Pohjois-Pohjanmaalla. Jäähallia ei pystytä avaamaan kohonneiden energiakulujen vuoksi nyt syyskuun alussa, mikä on ollut tavallinen avaamisajankohta. Junnut eivät siis pääse jäälle.

Haukiputaalla on jääkiekkoharrastajia noin 400, joista yli 300 on alle 18-vuotiaita.

Sähköyhtiöiltä haettu tarjouksia, valtiota toivotaan apuun

Jäähalli on tarkoitus saada auki lokakuuksi, mikäli ratkaisu löytyy.

– Sähköyhtiöiltä on nyt otettu tarjouksia, mutta kaikilta ei ole vielä saatu vastauksia. Niiden perusteella ei pystytä tekemään ratkaisua. Lisäksi on oltu yhteydessä Oulun kaupunkiin ja Jääkiekkoliittoon. Jospa saataisiin valtiolta apua, miettii Ahmat ry:n Katja Kälkäjä.

Haukiputaalla on jouduttu pyytämään apua muilta seuroilta, jotta edes osa junioreista pääsisi jäälle.

– Mutta Oulussa on iso jääpula. Vaikka on paljon halleja, harrastajiakin on paljon.