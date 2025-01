NBA-seura asetti supertähtensä pelikieltoon – menettää miljoonia

NBA-koripalloliigan Miami Heat on asettanut tähtipelaajansa Jimmy Butlerin seitsemän ottelun pelikieltoon. Seuran nettisivuillaan julkaisemien perustelujen mukaan Butlerin käytös on viime viikkojen aikana ollut joukkueelle haitallista.

Butler on pyytänyt siirtoa pois Miamista.

– Teoillaan ja puheillaan hän on osoittanut, ettei hän enää halua kuulua tähän joukkueeseen, seura perusteli nettisivuillaan.

Pelikiellon vuoksi Butler menettää ESPN:n mukaan noin 2,4 miljoonaa dollaria palkastaan. NBA:n pelaajayhdistys on ilmoittanut aikovansa valittaa Butlerin pelikiellosta.

Butler, 35, on pelannut Miamissa vuodesta 2019 lähtien. Hän on aiemmin urallaan pelannut Chicagossa, Minnesotassa ja Philadelphiassa. Butler on valittu kuusi kertaa NBA:n tähdistöotteluun, ja hän voitti olympiakultaa Yhdysvaltain joukkueessa 2016.