Kalliimmat hotellit ja lennot: Mystisen vastustajan sähläys aiheutti suomalaisseuralle erikoista päänvaivaa

– Meillä on ensimmäisen kerran käytössä ovilla turvatarkastus. Ammattimaisia järjestyksenvalvojia on myös selvästi tavallista enemmän, Huurne selvittää.

Äskettäin Amsterdamissa jalkapallo-ottelun jälkeen nähtyjen kaltaisista tapahtumista ei liene pelkoa, sillä Israelista ei ole tulossa katsojia. Huurneella ei ole muutenkaan tarkkaa tietoa, miten poliisi on varautunut otteluihin.

Kaksi tuttua pelaajaa

– Israelin liigan tasosta ei ole paljon tietoa, mutta varmasti meillä on hyvät mahdollisuudet jatkopaikkaan, arvioi LP:n keskipelaaja Netta Rekola.

Rekola nousi A-maajoukkueeseen elokuussa 2022 ja on pelannut nyt 28 kertaa sinivalkoisissa väreissä. EM-kisojen alkulohko viime vuonna Tallinnassa oli henkilökohtaisella tasolla menestys, mutta Suomen jääminen alkulohkoon jätti paljon nälkää tuleville vuosille.

– Liigassa on tullut pari valintaa tähdistöön, mutta joukkueen menestys on tärkeintä. Tällä kaudella ensimmäinen Suomen mestaruus on sopiva tavoite, ja ensi kesänä EM-karsinnoissa kahdella voitolla voisi tulla paikka vuoden 2026 EM-kisoihin, Rekola pohtii.