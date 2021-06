Kalleimman ja halvimman mökkikunnan kunnallismaksuissa yli 600 euron ero vuodessa – katso jutusta, missä on edullisinta pitää kesämökkiä

Samat kunnat komeilivat kärjessä jo viime vuonna, mutta niiden keskinäinen järjestys on hieman muuttunut.

Omakotiliiton mukaan ero kalleimman ja edullisimman mökkikunnan kunnallismaksuissa on 667 euroa vuodessa. Savonlinnassa kunnallismaksuja saa maksaa 1160 euroa vuodessa, kun taas Oulussa vain 493 euroa vuodessa.

Kalliit mökkipaikkakunnat ovat suosituimpia

Hinnannousu on ollut reipasta muuallakin, esimerkiksi Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Savonlinnassa.

Vertailun halvin kunta Oulu on Omakotiliiton toiminnanjohtajan Janne Tähtikunnaksen mukaan ainoa kunta, jossa mökkien kiinteistövero on asetettu valtion alarajalle 0,93 prosenttiin. Veron sallittu vaihteluväli on 0,93−2,0 prosenttia.