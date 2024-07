Kalle Rovanperän kartturi yllättyi, kun suomalaistähti sanoi ennenkuulumattomat sanat – "Hän pelkäsi"

– Kuulin, että Sebille ja Vincentille (Landais, Ogierin katturi) oli tapahtunut jotain. Aloin laskea vaihtoehtoja, että ehtisivätkö he nuotittaa reittejä myöhemmin vai ottaisivatko he esimerkiksi (Sami) Pajarin ajamaan. En edes tiennyt, että pystyisimmekö me enää nuotittamaan. Soitin siinä vaiheessa samassa kaupungissa asuvalle äidilleni ja käskin häntä pakkaamaan tavarani ihan siltä varalta, jos minun pitää lähteä Puolaan, Halttunen kirjoittaa Dirtfishin kolumnissaan.